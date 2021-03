Familietwist endte med stolekast og knivstikkeri

Den 23-årige fremtstilles i grundlovsforhør, men vagtchef ved Nordsjællands Politi, Camilla Priegel, lørdag formiddag forventede, at den 15-årige ville løsladt efter endt afhøring.

Det var dog rigeligt til, at begge blev anholdt klokken 23.34 og sigtet for vold.

Stridigheder mellem to familier på Nordvej i boligområdet Nøjsomhed i Helsingør førte sent fredag aften til en voldssag.

- Det er nogle familiestridigheder, der nu har udmundet sig i to voldsager. Vi har efterforskere på her til morgen, som er ved at udrede hele hændelsesforløbet, siger vagtchefen.