Mor og far er også velkomne til at prøve kræfter med spejderlivet. Foto: Pressefoto

Familiespejderdag søndag hos Prins Hamlet

At bygge huler i skoven, lege gemmeleg mellem træerne og lave mad over bål er de senere år øget i popularitet hos landets børn og unge. I hele Danmark mærker spejdergrupperne medlemsfremgang og en generel større interesse for spejderarbejdet, og hos den lokale spejdergruppe Prins Hamlet, er man glade for den positive udvikling.