Familiefar dømt for voldtægt og incest

En 46-årig mand fik to et halvt års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig efter dom om sexovergreb mod sin datter.

Retten i Helsingør idømte i går en 46-årig syrisk mand to et halvt års fængsel for overgreb mod hans nu 20-årige datter. Overgrebene fandt sted i en årrække, mens familien boede i Syrien, og i to år efter, familien blev sammenført i Helsing- ør.