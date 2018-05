Falskmøntnere var på spil over fem dage her i Kvickly på Stjernegade. Foto: Kristina Vinci

Send til din ven. X Artiklen: Falskmøntner-sag tager ny drejning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Falskmøntner-sag tager ny drejning

Helsingør - 03. maj 2018 kl. 10:56 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En sag om falske 50 euro-sedler ser ud til at have et større omfang end det hidtil har været fremme.

Forleden oplyste Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis, at man havde modtaget en anmeldelse fra SuperBrugsen i Humlebæk Center om, at man havde modtaget en formodentlig falsk 50 euro-seddel i kassen søndag mellem klokken 17.29 og 17.33

Nu viser det sig, at der formentlig også er blevet betalt med falske 50 euro i Kvickly på Stjernegade i Helsingør. Således har supermarkedet anmeldt, at der over fem dage fra 25. til 30. april er blevet betalt med falske euro.

Faglig koordinator for efterforskning hos Nordsjællands Politi, Janni Olsen, oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at samtlige sedler til undersøgelse hos politiets tekniske afdeling, og man er ved at kigge nærmere på de to supermarkeders videoovervågninger.

Supermarkedskæden COOP, som står bag SuperBrugsen og Kvickly, havde forud for episoden i Humlebæk udsendt en advarsel til alle butikker om, at der var falske 50 euro i omløb.