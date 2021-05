Falsk politimand ville have bank-kode

Klokken 22.24 mandag blev det anmeldt, at en ukendt mand ca. klokken 20 havde rettet telefonisk henvendelse til et ægtepar i Espergærde, hvor han udgav sig for at være fra politiet og ringede angående mistænkelig transaktioner på ægteparrets bankkonti. I den forbindelse bad han den 64-årige mand og den 70-årig kvinde om deres NemID-oplysninger, og det lykkedes ham at få oplyst dele af disse, inden ægteparret fik mistanke til ham og lagde røret på.