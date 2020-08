Foto fra da politiet standsede den falske betjent først gang. Foto: Andreas Norrie

Falsk - og fuld - betjent lavede igen ballade på torvet

Helsingør - 11. august 2020 kl. 11:15

En 34-årig mand fra Helsingør blev mandag eftermiddag sigtet for at udgive sig for at være fra en offentlig myndighed samt for at overtræde Ordensbekendtgørelsen. Manden var iført en t-shirt påtrykt "POLITI" på ryggen og fronten og opførte sig højrøstet og truede over for nogle borgere på Axeltorv. En rigtig politipatrulje blev tilkaldt, hvorefter manden blev anholdt og sigtet og taget med på politistationen. Han blev løsladt igen da afhøringen af ham var færdig, oplyser Nordsjællands Politi tirsdag.

Hvad der ikke fremgår af politiets døgnrapport er, at der er tale om et gentagelsestilfælde, når det gælder om at iklæde sig politiuniform i beruset tilstand. Således var den samme mand søndag 12, august involveret i en lignende sag - også på Axeltorv.

Her havde manden sammen med et par tørstige venner slæbt en sovesofa ud på torvet, hvor de lå og hørte høj musik og drak øl. Her endte der også med en sigtelse for at udgive sig som politibetjent. Den 34-årige år var også så fuld, at han måtte sove rusen ud i detentionen.

Begge gange er den 34-årige helsingoraner blevet sigtet for at overtræde Straffelovens paragraf 131: »Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som offentligt eller i retsstridig hensigt udgiver sig for at have en offentlig myndighed eller offentlig bemyndigelse til en virksomhed, eller som uden offentlig bemyndigelse udøver en virksomhed, til hvilken en sådan kræves, eller vedblivende udøver en virksomhed, til hvilken retten er ham frakendt.«,

Den 34-årige forklarede ved den første episode, at han havde købt politi-t-shirten på nettet.