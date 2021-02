Se billedserie Flere prominente navne var mødt op, heriblandt borgmester Benedikte Kiær (K) og Pernille Vermund (NB). Foto: Christopher Valeur Foto: Foto: Christopher Valeur

Fakkeloptog: Hundredvis støttede cafeejer efter voldsomt hærværk

Rigtig mange borgere viste støtte til Café Kagefryd, Jette Stub og veteranerne, da der søndag aften var fakkeloptog i Helsingør.

Helsingør - 21. februar 2021 kl. 19:22 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Der var god stemning, men også alvorlige miner, da hundredvis af lokale troppede op ved Sveasøjlen på havnepladsen klokken 18.00 søndag aften. Her ville de tilstedeværende støtte op om Café Kagefryd og dennes ejer, Jette Stub, der på grund af sin støtte til veteraner har fået skrevet voldsomme ting på sin bygningsfacade. Foruden borgere, var politiet ligeledes mødt talstærkt op. Størstedelen af borgerne ved Sveasøjlen havde købt fakler, som Veteransupport.dk solgte ud på havnepladsen. Alt overskud vil gå til veteranerne.

Borgmesteren førte an Tyve minutter senere blev faklerne tændt og få øjeblikke efter begyndte folkemængden at gå igennem Helsingørs gader. I fronten af fakkeloptoget førte formand for Veteransupport.dk, Lars Kongsted samt borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K).

På turen blev der snakket og diskuteret på fredelig vis, før fakkeloptoget afsluttede sin tur i Helsingørs gader foran Café Kagefryd. Her holdt en tydeligt rørt Lars Kongsted en tale. Her fortalte han hvor stort det var, at se så mange støtte op om optoget, ligesom han mindede om hvor vigtigt det er, at støtte op om Jette Stub og Café Kagefryd ovenpå den sidste tids hærværk.

Rørt indehaver Netop Jette Stub var enormt rørt og taknemmelig over støtten.

- Jeg er så overvældet. Jeg havde slet ikke troet, at det kunne være muligt, at så mange ville støtte op om mig og veteranerne. Det er så enestående, og jeg er uden ord. Jeg er så taknemmelig over at mærke den her bys opbakning og omsorg for mig. Det er enestående og overvældende. Jeg er rørt dybt, dybt inde i mit hjertet, som er ved at briste af al den omsorg, som jeg har fået, fortæller hun.

Arrangør overvældet Manden bag arrangementet og formand for VeteranSupport.dk, Lars Kongsted, satte efter arrangementet flere ord på sine følelser og tanker om arrangementet.

- Hver gang jeg drejede rundt, så var jeg helt overvældet over at se, hvor mange der var kommet. Jeg gætter på, at der i alt er 300-350 mennesker. Helt igennem overvældende og en stor opbakning. Det passer fint til Helsingør og deres støtte til os generelt. Der er ikke nogen der skal lave hærværk på en facade mod en sød dame og hendes café uden at vi skal markere, at det finder vi os ikke i. Vi har slået ring om Café Kagefryd, og det er Helsingør og veteranerne, der gør det, siger han.

