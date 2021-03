Der er blevet flere »kunder« hos jobcentret her på Prøvestenen. Men der er kommet færre personer i to grupper, som ellers er særligt udsatte for længerevarende ledighed. Foto: Foto: Fotograf Lars Skov

Færre på kontanthjælp trods coronafyringerne

Flere kom på offentlig forsørgelse i 2020. Men samtidig lykkedes det at få markant flere kontanthjælpsmodtagere videre i job eller uddannelse.

09. marts 2021

Den dårlige nyhed først. Arbejdsløsheden er steget i Helsingør Kommune under coronakrisen, og var stedet med 7,9 procent i fjerde kvartal 2020 set i forhold til fjerde kvartal 2019.

Men der er også en række gode nyheder i Jobcentrets status på beskæftigelsesindsatsen i 2020, som er på dagsordenen, når Social- og Beskæftigelsesudvalget mødes onsdag.

Således har man nemlig haft et fald i antallet af borgere på kontanthjælp på 8,7 procent i løbet af året samt et fald på 4,7 procent i antallet af unge på uddannelshjælp. Det sidste er en lavere kontanthjælpsydelse til unge under 30 år.

- Det er rigtig positivt, at vi har været i stand til at hjælpe disse grupper, som normalt er udsatte i kriser, og voksede voldsomt senest under finanskrisen, siger formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Marlene Harpsøe(DF).

- Det er et resultat af en helhedsorienteret tilgang, hvor man har set på borgerenes samlede situation, siger Harpsøe.

Hvor der i 4. kvartal 2019 var 832 fuldtidspersoner på kontanthjælp var det ved udgangen af 2020 i stedet 762. For modtagerne af uddannelshjælp var tallene henholdsvis 363 og 346.

Flere på dagpenge

Mens udviklingen blandt de to grupper, som normalt regnes et godt stykke fra arbejdsmarkedet, har været positiv, så ser billedet helt anderledes ud for dagpengemodtagerne, som ellers er den gruppe, som normalt her nemmest ved at få job.

Her er antallet af fuldtidspersoner steget fra 756 til 991.