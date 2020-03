Fra 2018 til 2019 er tallet for magtanvendelser i kommunen faldet, fremgår det i en orientering til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Foto: Sarah Marie Winther

Færre magtanvendelser mod ældre og psykisk sårbare

Helsingør - 12. marts 2020
Af Simon Wincentz Heim

Færre ældre på plejehjemmene og psykisk sårbare personer på botilbud bliver udsat for magtanvendelser. Her var der i 2019 kun 10 tilfælde af akut magtanvendelse mod personer inden for det specialiserede socialområde. Året før var tallet 19.

Hos de ældre er der sket et fald fra 16 magtanvendelser i 2018 til 6 i 2019, når man lægger de søgte såvel som uansøgte magtanvendelser sammen.

I dokumenterne bliver det påpeget, hvordan én borger står for 8 ud af de 10 magtanvendelser, der er sket inden for det specialiserede socialområde. Borgeren er anbragt på Kofoedsminde i Rødby, som er landets eneste sikrede institution for dømte udviklingshæmmede.

Episoderne er utallige, og de er voldelige. Det fremgår af bilagene til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget, at borgeren har slået så hårdt, at der faldt skruer ud af borgerens loft, men også at borgeren flere gange har slået personalet med knytnæve og albue. Beboeren på Kofoedsminde har også udvist en selvskadende adfærd, hvor personen har bidt sig selv, revet sig selv og bundet en snor om halsen på sig selv.

På ældreområdet er der også magtanvendelser, som er nødvendige på grund af aggressiv adfærd fra beboerene, som i de fleste tilfælde skyldes svær demens. Andre tilfælde af magtanvendelser på kommunens plejehjem og andre tilbud sker af hygiejniske årsager, hvor en beboer for eksempel nægter at få skiftet ble. Her er der flere sager, hvor personalet er nødsaget til at bruge magt for at få beboeren skiftet.

Igennem 2019 har der været et kompetenceløft af næsten 800 sundhedsfaglige medarbejdere i kommunen, hvor personalet blandt andet er blevet undervist i, hvordan de ved hjælp af kendskab til borgerens livshistorie, rutiner, reaktioner, behov og ønsker kan undgå eller forebygge situationer, hvor det bliver nødvendigt at bruge magt. Kompetenceløftet er sket som en del af demensindsatsen i kommunen.

Det er et krav i loven, at man skal registrere og indberette, når der udføres en magtanvendelse. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at følge udviklingen i antallet af magtanvendelser og andre indgreb, og der skal årligt udarbejdes en beretning om magtanvendelser, som skal forelægges kommunalbestyrelsen.