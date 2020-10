Forsea Ferries, tidligere kendt som Scandlines, har fra starten anlagt en grøn profil-. Foto: Allan Nørregaard

Færgerederi får pris for at passe på havet

Helsingør - 09. oktober 2020 kl. 07:27

ForSea, der sejler mellem Helsingør og Helsingborg, får den prestigefyldte pris Guldfisken for at passe godt på havet.

Prisen uddeles af Marine Stewardship Council (MSC) og Aquaculture Stewardship Council (ASC). Juryens motivering er, at ForSea »som det første rederi i Skandinavien har ... valgt udelukkende at servere MSC- og ASC-mærket mad fra havet.«

Hvert år serveres 26 ton MSC/ASC-certificeret fisk og skaldyr i ForSeas restauranter- og caféer ombord rederiets færger.

I en pressemeddelelse siger Susanne Kaarnimo-Knight, der er CCO hos ForSea:

»Vores bæredygtighedsarbejde i ForSea er centralt og engagerer alle i virksomheden. Vores sømandshjerte slår naturligvis et ekstra slag for havet og dermed også det, der findes under overfladen. Det føles derfor ekstra rart at få æren af at modtage Guldfisken. Det motiverer os i vores videre arbejde for miljøet.«

23 procent certificeret

Direktøren siger desuden, at beslutningen om udelukkende at servere certificeret fisk og skaldyr var et led i ForSeas systematiske bæredygtighedsarbejde med FN's Globale Verdensmål 12 og 14.

»Det er en anerkendelse, som betyder meget for os, og som viser, at alle kan gøre en forskel for fremtiden,« siger Susanne Kaarnimo-Knight i pressemeddelelsen.

Sammenlagt er 23 procent af råvarerne ombord ForSeas færger certificerede med øko-mærket, KRAV eller FairTrade.

En certificering med MSC/ASC-standarden for sporbarhed indebærer, at fisk og skaldyr kommer fra bæredygtigt fiskeri, og at man i praksis kan spore fisken hele vejen tilbage til havet.

For cirka to år siden implementerede ForSea batteridrift på to af sine færger, og har igennem længere tid arbejdet med ambitiøse miljømål, lyder det i pressemeddelelsen.