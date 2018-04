Færger vinder markedsandele på Øresunds-trafik

- Vores mange initiativer for at kombinere punktlighed med gode serviceoplevelser på Helsingør-Helsingborg er blevet godt modtaget af vores kunder. Den øgede opmærksomhed har i årets første kvartal medvirket til, at vi for første gang i længere tid har fremgang i antallet af personbiler på overfarten. Og der er ikke blot tale om vækst i antal overførte personbiler - Fremgangen dækker også over, at Scandlines Helsingør-Helsingborg i kvartalet vinder markedsandele på personbilstrafikken over Øresund, hvilket er meget tilfredsstillende, siger Johan Röstin, administrerende direktør i HH Ferries AB.