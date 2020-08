Det var fire sager om indbrud og indbrudsforsøg her på Lerbakken, som førte til, at politi og anklagemyndighed skred til anholdelse og et ønske om varetægtsfængsling. Foto: Andreas Norrie

Fængslet for tyverier i massevis

Det var to indbrud, som skete mens beboerne sov, og to indbrudsforsøg i lejligheder i boligområdet Lerbakken, der fandt sted tidligt om morgenen 24, juli, som var hovedårsagen til, at Nordsjællands Politi torsdag valgte at anholde en 35-årig mand på en adresse på Sydvej. Her blev han på baggrund af blandt andet videomateriale sigtet for yderligere en lang række kriminelle forhold, hvoraf størstedelen handlede om butikstyverier og tyverier fra beboere i botilbuddet Valhalla på H.P Christensensvej, som er sted for typisk lidt ældre borgere med forskellige misbrugsproblemer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her