Det lokale band Sunnyland stod for at skabe den festlige stemning, da de optrådte klokken 13 lørdag.Foto: Allan Nørregaard

Fællesskab skabte glæde på Simon Spies Plads

Band, øl og ikke mindst det gode vejr lagde lørdag rammen for en festlig stemning på Simon Spies Plads, da det lokale band Sunnyland optrådte foran en fyldt plads, hvor afstandskravene dog stadig var respekteret. Selvom det primært var det ældre publikum, som var mødt op, så var enkelte børn og unge også kommet for at overvære bandet spille gamle klassikere fra 50- og 60'erne. Gamle såvel som unge søgte mod skyggen på pladsen, da den høje temperatur var kommet for at blive under Sunnylands optræden. Koncerten var en fortsættese af den kulturelle weekend, som butikker og restauranter omkring pladsen startede dagen forinden, hvor Humørekspressen optrådte. Indtil videre var arrangementet gået godt, på trods af dårlige vejrudsigter, fortæller Michael Lagoni, indehaver af Lagoni Kaffebar ved Simon Spies Plads.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her