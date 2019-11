Send til din ven. X Artiklen: Fælles march for julemærkebørnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fælles march for julemærkebørnene

Helsingør - 27. november 2019 kl. 12:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad er bedre end at starte første søndag i advent med lidt frisk luft og let motion? Netop - og hvis man samtidig støtter børns kamp for at genfinde glæden og det gode børneliv?

Alt dette bliver muligt i Helsingør Firma Idræt, Hymersvej 19 søndag d. 1. december klokken 09.00, når den årlige Julemærkemarch for 43. gang samler ind til driften af landets fem Julemærkehjem.

Siden 1904 er der hvert år udkommet et nyt Julemærke til gavn for Julemærkehjemmene og udsatte børn i Danmark. Nu om dage kan man bakke op hele året som Julemærkeven - og derudover kan man hjælpe til ved at deltage i det sunde og hyggelige initiativ, Julemærkemarchen. En symbolsk gåtur i fællesskab med andre fra 66 forskellige startsteder i Danmark.

- Helsingør Firma Idræt har med glæde takket ja til at overtage Julemærkemarchen i Helsingør og håber på stor tilslutning af både små og store her den første gang i år. De sidste par år har deltaget mellem 150 og 200 personer og vejret plejer at være godt. På landsplan gik ca. 16.000 i 2018 en tur med Julemærke-marchen, hvilket resulterede i en rekordstor donation til Julemærkefonden på 1.350.000 kroner - 35.000 kroner mere end året før, udtaler den lokale arrangør med Pia Lindgaard Agger, næstformand og Birgit Madsen fra Helsingør Firma Idræt, i en pressemeddelelse.

Firmaidrætten har fået stor hjælp af tidligere års medtovholder Bent Andersen til bl.a. at få lagt en ny og spændende rute fra firmaidrættens aktivitetshus, Hymersvej 19 til rundt om stationsbygningen i den smukke skov i Hellebæk, hvor der vil være mulighed for at købe varme/kolde drikke med tilbehør, så ingen går "kolde" på tilbageturen. Ved hjemkomsten hos firmaidrætten vil der blive budt på gløgg, kaffe, kakao, øl, vand til gode julemærkemarch priser. Til børnene er der naturligvis sørger for en lille godtepose indeholdende lidt lækkert til de små ganer også til gode julemærkemarch priser.

Der vil være opsat vejvisepile og ruten vil foregå primært på skovstier, hvorfor det skulle gøre det muligt at medbringe barnevogne til de små.

Præcis som sidste år foregår tilmelding og valg af startsted via hjemmesiden www.julemaerkemarchen.dk, hvis man vel at mærke vil have rabat. Her kan man vælge forskellige typer startkort - med eller uden tilhørende medalje. Som noget særligt kan man for 100 kroner vælge at købe en special-startpakke bestående af startkort plus fire skrabelodder og hermed få mulighed for at vinde gavekort til www.sendentanke.dk. Den største gevinst er på 2.000 kroner.

Hvis man ikke har tilmeldt sig på forhånd, skal man bare møde op på et af de 66 startsteder på selve dagen.

I Helsingør er det på Hymersvej 19. Der er ruter på fem og ti kilometer, og startkort med medalje koster 80 kroner - 40 kroner uden medalje.

Julemærkemarchen opstod i 1977, da den Aarhus-baserede Postens Marchforening for allerførste gang arrangerede en march til fordel for Julemærkefonden. I 2016 kunne initiativet således fejre 40-års jubilæum - oveni købet med et rekordstort deltagerantal.

Gennem årene er der blevet indsamlet over 21 millioner kroner til driften af Julemærkehjemmene.