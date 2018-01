Den eksperimenterede Click Festival på Kulturværftet og i Værftshallerne i foråret er en af kommunens mange kultursatsninger. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Får vi nok kultur for vores kulturbudget?

Helsingør - 15. januar 2018 kl. 03:44 Af Andreas Norrie

Forvaltningen skal senest til juni år aflevere en analyse af kommunens kulturbudget, skriver Frederiksborg Amts Avis. Kultur og events har gennem en længere årrække været en central del af Helsingør Kommunes strategi - ikke mindst i forhold til målet om at tiltrække ressourcestærke familier til kommunen fra særligt Københavnsområdet.

Det har medført, at kommunen i dag har et kulturbudget på lidt over 100 millioner kroner, og ligger på 1. pladsen i størrelsen af kulturbudgettet pr. skatteborger blandt landets kommuner ifølge kulturmediet Søndag Aften.

Men får kommunen tilstrækkeligt ud af kulturkronerne?, hvordan bliver de egentligt fordelt?, og hvordan måler man effekterne af investeringerne.

Det er nogle af de spørgsmål, der skal behandles en såkaldt kulturanalyse, der skal afleveres til Byrådet i juni.

Analysen indgik i det seneste budgetforlig, som blev indgået af alle partier på nær EL og Lokaldemokraterne, og på det sidste møde før jul i Byrådet valgte et enigt byråd at godkende kommissoriet for undersøgelsen.

Selve analysen skal udarbejdes af et embedsmænd fra Center for Kultur, Turisme og Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme.

Dette arbejdet bliver ledet af en styregruppe bestående af kommunens referencedirektør og centercheferne fra de to forvaltninger. Endelig bliver der også nedsat en følgegruppe bestående af ledere fra kommunens kulturinstitutioner og centerchefen for Kultur, Turisme og Idræt og Medborgerskab og ledere fra forvaltningen.