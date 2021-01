Den 36-årig mand har et stort misbrug af hash, narko og alkohol. Og et langt synderegister. Nu skal han afsone en dom på et års fængsel for i alt 47 forhold.Foto: Sarah Marie Winther

Får et års fængsel for 47 forhold

Det vil føre for vidt at nævne alle 47 forseelser og lovovertrædelser her, men for at fremhæve et par stykker, så blev han taget i forsøg på at stjæle seks flasker Captain Morgan Rom i Kvickly på Prøvestenen.