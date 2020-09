De nye affaldsbeholdere kan blandt andet ses fysiskt hos Forsyning Helsingør på Energivej. Foto: Pressefoto Foto: Morten Meldgaard

Send til din ven. X Artiklen: Få styr på de nye affaldsbeholdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få styr på de nye affaldsbeholdere

Helsingør - 20. september 2020 kl. 16:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunder i villaer, parcelhuse eller rækkehuse med egen affaldsindsamling opfordres i ny kampagne til at gøre plads til de nye beholdere i indkørsel, carport eller have Til foråret 2021 skal kunderne i omkring 15.000 husstande som villaer, parcelhuse eller rækkehuse have egne beholdere til at sortere dagrenovationen i flere fraktioner. Det er etape tre i den nye affaldsordning med mere sortering af husholdningsaffaldet. For at hjælpe husejerne, så de bliver helt klar til at modtage de nye affaldsbeholdere, har Forsyning Helsingør igangsat kampagnen "Styr på beholderne". Her informeres kunderne om dimensioner, tips, krav til placering af affaldsbeholdere og regler for adgangsveje.

Kunderne vil fra nu af og i løbet af efteråret møde kampagnen på reklameskilte på siden af skraldebilerne, video på Facebook, sms-beskeder, nye hjemmesider og udstillinger, hvor de nye affaldsbeholdere kan ses med egne øjne.

- Det er vigtigt, at vi alle løfter i fællesskab, når vi fremover skal sortere og genanvende mere af affaldet. Derfor er det også afgørende, at den store gruppe af husejere, der skal have egne beholdere kommer godt i gang med sorteringen. Kundernes opbakning til - og engagement i - den nye affaldssortering er afgørende for, at den bliver en succes. Derfor sætter jeg også stor pris på den ekstra indsats, jeg ved, at mange af vores kunder - store som små - lægger for dagen, når den nye affaldsordning skal tilpasses lokale forhold, siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør i en pressemeddelelse.

Boligtype afgør starttidspunkt Den nye affaldsordning betyder, at alle 32.000 husstande i Helsingør Kommune skal sortere husholdningsaffaldet i fem fraktioner; metal, plast, papir/pap, madaffald og restaffald. De første godt 6.000 husstande er gået i gang eller er lige på trapperne til at starte. Udrulningen af ordningen følger en

tidsplan, hvor boligtypen afgør starttidspunktet. Kunderne i de ca. 15.000 villaer, parcelhuse eller rækkehuse med individuelle løsninger for affaldsindsamling modtager to nye todelte beholdere til henholdsvis plast/metal og mad/rest i løbet af foråret 2021. I forvejen har de fleste en beholder til papir/pap. I ugerne op til udrulningsstart vil alle de berørte kunder modtage et e-boks brev med mere information. Alle husstande modtager også en startpakke med en grøn køkkenspand til madaffald, poser og sorteringsvejledning sammen med de nye beholdere.

De kunder, der i dag har affaldssække, får afhentet metalstativet umiddelbart efter, de har modtaget nye beholdere.

Målene på de nye beholdere kan ses på den nye hjemmeside "klar til de nye beholdere", som kan findes ved at gå ind på FH.dk

Beholdere kan ses på udstilling

De nye affaldsbeholdere kan i øjeblikket ses i en beholderudstilling på både Skibstrup Affaldscenter samt i Forsyning Helsingørs Driftscenter på Energivej i Helsingør. Senere på året er det planen, at udstillingen kommer rundt til udvalgte indkøbscentre og biblioteker i kommunen.

Den nye affaldsordning er et af de tiltag, Forsyning Helsingør sætter i værk, for at sikre, at Helsingør Kommune kan nå målet om, at 50 procent af husholdningsaffaldet skal gå til genanvendelse i 2022. I

2019 var det 33 procent, der blev genanvendt.