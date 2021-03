Ved hjælp af en app, kan du får styr på dit affald.

Send til din ven. X Artiklen: Få styr affaldet med en app Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få styr affaldet med en app

Affaldsportal viser eksempelvis tømmefrekvenser og sorteringsguide.

Helsingør - 16. marts 2021 kl. 20:24 Kontakt redaktionen

I dette forår får 15.000 villaer, parcel- og rækkehuse nye affaldsbeholdere. Dermed kan mange kunder nu begynde at sortere metal, plast, papir/pap, madaffald og restaffald ved husstanden. 3. etape af den

nye affaldsordning betyder også nye tømmefrekvenser og nye arbejdsgange for skraldemændene.

Til at holde styr på services og tilbud inden for affaldsområdet kan kunderne downloade app'en "Affaldsportal".

Ugen efter levering af de nye beholdere vil app'en være opdateret og vise kundens nye affaldsordning med fx nye tømmetidspunkter for hvert beholder, sorteringsguide til den nye ordning, åbningstider på genbrugsstationen m.m. Det er også muligt at tilmelde sig SMS-beskeder inden afhentning eller til driftsforstyrrelser - samt at indberette problemer - for eksempel manglende tømning, hensat affald eller andet.

- Vi anbefaler, at alle husejere downloader app'en "Affaldsportal". Den giver både et praktisk overblik over egen affaldsordning og mulighed for hurtig tilmelding og bestilling af services og tilbud på affaldsområdet. Med app'en i hånden har husejeren mulighed for altid at have styr på sit affald. Det er let, brugervenligt og god service, fortæller Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Har kunden ikke en mobiltelefon med mulighed for at downloade apps kan al information, muligheder og services genfindes på Forsyning Helsingørs hjemmeside for selvbetjening og affald - www.fh.dk/selvbetjening/affald

App'en er gratis og kan downloades via enten Play Butik eller App Store på din mobiltelefon eller iPad.

Med udgangspunkt i kundens adresse og kontaktoplysninger er der mulighed for at få overblik over din affaldsordning, se tømmedatoer for alle fraktioner/beholdere, få sms-besked inden fx afhentning af affald eller storskrald/haveaffald, indberette fejl ved tømningen, se sorteringsguide for affaldstyper, se åbningstider på genbrugspladsen og i Kundeservice.