Det er endnu for tidligt at sige, hvor meget konkursen vil forsinke indvielsen af plejehjemmet.

Send til din ven. X Artiklen: Få måneder før indvielse: Konkurs rammer nyt plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få måneder før indvielse: Konkurs rammer nyt plejehjem

Helsingør - 29. maj 2020 kl. 12:35 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plejehjemmet Hornbækhave er næsten færdig udvendigt, men haveanlægget og den indvendige færdiggørelse mangler. Nu er entreprenøren Anker Hansen & Co. A/S gået konkurs, og det sætter midlertidig en stopper for byggeriet på Halfdan Rasmussens Vej i Hornbæk.

Det fortæller Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.

Helsingør Kommune og OK-Fonden arbejder tæt sammen om at sikre, at byggeriet kommer i mål, så beboere og personale kan flytte ind i de smukke, nye omgivelser med mindst mulig forsinkelse.

- Det er en utrolig ærgerlig situation. Vi har i mange år arbejdet på at skabe et nyt plejehjem i Hornbæk - og nu, få måneder før det skulle stå færdig, oplever vi en konkurs hos entreprenøren, udtaler direktør Stella Hansen, Helsingør Kommune.

Projektchef i OK-Fonden, Lennon Andersen, uddyber:

- Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor længe beoerne og de ansatte på Bøgehøjgård kommer til at vente. Der bliver nu udpeget en bobestyrer for konkursboet, som indleder forhandlinger med bygherrerne om færdiggørelse af byggeriet.

Helsingør Kommune er bygherre på plejehjemmet Hornbækhave og ejer af servicedelen. Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution i Hornbæk er bygherre og ejer af boligdelen. OK-Fonden er driftsherre og byggeforretningsfører. JJW Arkitekter A/S er totalrådgiver, med ingeniørfirmaerne Danakon A/S og Gert Carstensen A/S som underrådgivere. Plejehjemmet er på i alt 5.559 kvadratmeter og skal rumme 51 nye boliger som afløser for plejehjemmet Bøgehøjgård.

relaterede artikler

Nyt plejehjem bliver forsinket 10. februar 2020 kl. 05:29