FN Børnekonventionen fejres med drømmekoncerter og drømmekage

400 børn i Helsingør Kommune er inviteret til to magiske Drømme-koncerter på Kulturværftet i Helsingør, når organisationen Barndrømmen markerer den nationale kulturindsats Go Creative med et kulturelt arrangement på FN Børnekonventionens fødselsdag den 20. november. Det sker i samarbejde med Kulturværftet.