FIFA blåstempler kunstgræsbane

Mens FC Helsingør stadig kæmper om oprykning til 1. division, har kunstgræsbanen på det nye stadion nu fået godkendelse til, at den kan bruges til fodbold på højeste niveau. Det vil sige 1. division og Superligaen. Det er det internationale fodboldforbund - FIFA - der har givet banen grønt lys til at kunne bruges på højeste niveau i Danmark.

Godkendelsen har ladet vente på sig, da banen var blevet anlagt med en mindre ujævnhed ved midtercirklen, da den stod færdig i august sidste år. Nu er det i mellemtiden blevet ordnet, og banen fremstår i så fin stand, at den altså har fået FIFA's blå stempel til at kunne bruges på højeste niveau.

Godkendelserne fra FIFA gives for et år ad gangen, og den gælder derfor frem til juni næste år, hvor den skal fornys.