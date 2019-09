Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: FGU-elever giver IT-hjælp i Nøjsomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FGU-elever giver IT-hjælp i Nøjsomhed

Helsingør - 17. september 2019 kl. 12:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Sikke nogen søde unge mennesker" smiler en kvindelig beboer som netop har fået hjælp af to af de unge elever fra FGU Øresund til at tjekke sin e-Boks og oprette en Facebook profil.

En anden beboer som har fået hjælp til at ordne sine billede på computeren nikker: "Ja og meget tålmodige."

Undervisningen foregår i Nøjsomheds aktivitetshus på Nordvej og det er 3. gang eleverne fra FGU Øresund er her for at undervise i IT.

FGU Øresund er en ny uddannelse, som er samling af Produktionsskole, VUC og flere andre uddannelsestilbud til unge under 25. Her er elevernes trivsel og relationer udgangspunktet for læring.

De professionelle lærere og vejledere gør meget ud af at skabe et inkluderende læringsmiljø og målrette deres undervisning således at eleverne bliver klædt på både fagligt og socialt.

- Det er rigtig god træning for vores elever at undervise i Nøjsomhed. Eleverne får mange forskelligartede opgaver samtidig med at, de øver sig i at arbejde med mennesker. Og med den respons vi har fået efterfølgende af dem som har fået hjælp af eleverne, så har de gjort det rigtig godt, siger værkstedslærer Martin Lyngsted.

Tilbuddet er oprettet som et samarbejde mellem Boliggardens boligsociale indsats i Nøjsomhed og FGU Øresund, og er for alle interesserede. Som aktivitetsmedarbejder i Nøjsomhed Kirstine Lindberg fortæller så har der været deltagere fra hele Helsingør.

- Folk er meget velkomne lige meget hvor de bor. Det eneste vi opfordrer til, er at man melder sin ankomst, hvis man har store opgaver, som hvis man vil have hjælp til f. eks hjemmeside. Man kan tilmelde sig via vores facebook side som hedder Nøjsomhed, siger hun.

Det hele foregår i Nøjsomheds Aktivitetshus på Nordvej 9a. og det sker onsdag d. 25. september, onsdag d. 23. oktober, onsdag d. 13. november og onsdag d. 11. december alle datoer fra kl. 09:30-11:30.