Til kampen mod OB tirsdag aften stod folk bag hegnet og så med, mens byens hold kæmpede for en plads videre i pokalturneringen. Det lykkedes dog desværre ikke for FC Helsingør, der tabte 0-3 til fynboerne. Foto: Kenn Thomsen

FC Helsingør har fået nok af gratister: Nu skal stadion dækkes af

Den nordsjællandske superligakandidat har besluttet, at Helsingør Stadion skal dækkes til langs med indhegningen, så det ikke længere bliver muligt for gratister at kigge ind

24. september 2021

Når FC Helsingør i aften møder Hobro IK i den danske 1. division i fodbold, er der mulighed for at se kampen helt tæt på. Uden at betale en krone. Hvis man stiller sig udenfor hegnet, er der nemlig ganske udmærkede udsigtsforhold, og det er muligt at se hele banen uden problemer. Og det er noget, som en del har benyttet sig af i begyndelsen af sæsonen, som ikke har budt på et eneste nederlag til holdet i ligaen. Særligt når vejret har indbudt til bajer og bold, er hele grupper stimlet sammen udenfor hegnet rundt om Helsingør Stadion, og de mange gratister har været en kilde til frustration hos bestyrelsesformand og medejer af FC Helsingør Jordan Gardner.

- For mig er det simpelt. Kom ind på stadion og støt op om klubben, pointerer den amerikanske bestyrelsesformand.

Jordan Gardner afviser, at billetprisernes størrelse eller andre forhold kan retfærdiggøre gratisternes ageren. En billet til aftenens kamp mod Hobro IK koster 100 kroner uden gebyr for voksne, mens studerende og pensionister slipper med en billetpris på 40 kroner uden gebyr. Og for en klub af FC Helsingørs størrelse er billetindtægter og salg af mad og drikkevarer en vigtig indtægtskilde, understreger bestyrelsesformanden.

Sætter afskærmning op til forårssæsonen Fremover bliver det dog væsentligt mindre belejligt at snylte sig til lokal topfodbold. For at komme problematikken til livs har klubben nemlig besluttet at sætte afskærmning op hele vejen rundt langs hegnet.

Direktøren i FC Helsingør, Jim Kirks, forklarer, at afskærmningen vil være på plads den 1. januar 2022, hvilket altså betyder, at det nye tiltag første gang vil vise sin effekt til forårssæsonens kampe.

I modsætning til sin bestyrelsesformand tager direktør Jim Kirks overordnet set lettere på gratisternes ageren.

- Nogle bliver mere beat up omkring det end andre. Jeg har altid trukket på skuldrene i forhold til det, for hvis du har lyst til at stå og kigge ind gennem et hegn... hør, vi vil elske at se dig inde på stadion, hvor du kan være en del af stemningen sammen med os andre, siger den amerikanske direktør.

Men nu har klubben altså vurderet det nødvendigt at tætne hegnet. Ifølge Jim Kirks har selve stadionudformningen været en smule naiv, da de fleste stadions jo er lukket af for omverdenen.

- Vi var her ikke, da de store linjer omkring stadionet blev besluttet. I min optik er det crazy at designe et stadion med et hegn som er see-through, siger Jim Kirks, som henviser til, at de amerikanske investorer med Jordan Gardner i spidsen først gik ind i klubben i foråret 2019.

Klubben slår i forretningsøjemed to fluer med et smæk, da afskærmningen efter planen bliver en lejlighed til at eksponere klubbens sponsorer yderligere, forklarer ledelsen.

Helsingør Stadion har en kapacitet på 4000 tilskuere, og heraf er der plads til 1000 siddende tilskuere. Tilskuerrekorden i indeværende sæson blev sat i kampen mod Lyngby den 21. august med 1586 tilskuere - indenfor hegnet, altså.