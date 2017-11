Eventyrrejse for de mindste

Else elsker at snige sig ind på ting, få dem til at bevæge sig og forandre sig. Og ikke mindst elsker hun at lege. Else går på opdagelse i et visuelt og musikalsk landskab af bevægelige former og medspillende lyde, hvor hun får skabt en fantasiverden, der viser sig måske slet ikke at være ren fantasi. Det er plottet i teaterstykket 'OpdagElse' af Teater Hund for børn i alderen 2 til 5 år, der fredag den 25. november kommer til Helsingør. Det sker, når Helsingør Teater og Teater Hund præsenterer den anmelderroste forestilling på Kulturværftet. Det er en formiddagsforestilling, der starter 10.30 og billetterne koster 50 kroner.