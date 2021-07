Se billedserie Regnskabsbøgerne går langt tilbage i den gamle vin- og spiritusforretning. Her er regnskabet for 1899, hvor butikken slet ikke engang lå i lokalerne på hjørnet af Strandgade og Brostræde. Foto: ALLAN NORREGAARD

Et sjældent kig i Unnas kælder: Her er hemmelige regnskaber og stadig lidt vin

Under Simon Unnas historiske og smukke forretning gemmer sig en fantastisk kælder. Ifølge den nuværende ejer af butikslokalet Kirsten Rønn Madsen er der alt for få der kender til den. Vi starter årets Helsingør-sommerserie i det rum, hvor Unnas efterkommere opbevarede de gode druer og hemmelige tal.

Helsingør - 13. juli 2021

»December 1899« står der skrevet med en yndig skråskrift i sort blæk øverst på den side, som regnskabsbogen er slået op på. Den ligger henkastet på et bord i mørk mahogni ved siden af en kraftig tinlysestage med to hvide lys, der begge står med sort væge og størknet stearin løbet ned langs siden. Et par stole står tilfældigt trukket ud fra bordet, som om nogen netop har rejst sig - som om nogen er blevet forstyrret i, hvad end de var i gang med, og snart vil vende tilbage.

Et lag støv - så tykt som sjældent set - har lagt sig på de mange vinflasker, der står rundt omkring på borde og i reoler. Det afslører, at det da nok alligevel er mere end et øjeblik siden, at de - nogen - har forladt deres plads.

Fra vin til design Vi er i kælderen under butikslokalet i Strandgade nummer 75C. I dag er både forretning og kælder ejet af den lokale forretningskvinde Kirsten Rønn Madsen, der har forvandlet butikken til en lille perle med lokale specialiteter og designervarer, men for bare et halvt års tid siden var stedet fyldt med spiritus, øl og vin - præcis som stedet havde tradition for i hundrede af år forinden.

Gamle propmaskiner, store kar, flasker i forskellige størrelser og former og antikke etiketter, der dekorerede fortidens flotte flasker, fylder stadig i de store underjordiske lokaler. De vidner om en tid, hvor vin blev importeret i tøndevis, og hvor tørsten ofte blev slukket med en god drue i baglokalet, samtidig med at en lind strøm af flasker blev langet over disken.

207 år med Unna Det var Simon Unna, en lokal kræmmer og med rødder i en af datidens mange driftige jødiske familier, der grundlagde den forretning, der årtier senere skulle blive til vin og sprit-biksen i Strandgade.

Godt hjulpet af sin familie startede Unna et hosekræmmeri og manufakturhandel i et butikslokale på hjørnet af Strandgade og Havnepladsen - omtrent der hvor Pølsepaladset holder til i dag.

Årstallet var 1814, og dengang lå der en større bygning kaldet 'Skibet' - hvor andre forretninger og Jernbanehotellet også havde til huse. Lokalet havde den perfekte beliggenhed, hvis altså ens varer kom med den tunge skibstrafik, der kendetegnede byen på det her tidspunkt, hvor sundtolden endnu ikke var ophævet.

Fra far til søn Alligevel var det først med ophævelsen af sundtolden i 1857, at forretningen overgik til vin og spritsalg. Nu var det Unnas søn Arnold, der tog sig af forretningen, og han udnyttede den stadig massive skibstrafik til fulde. Langs kysten, der dengang lå flere meter inde i landet, end hvor kajen går i dag, lagde udenlandske skibe til, og her direkte fra dæk blev de store fade med vin solgt til de lokale vinhandlere, der lå omtrent på hvert et gadehjørne.

Hvordan vinen blev opbevaret i lokale i Skibet er svært at sige - sandsynligvis i en kælder - der til forveksling kunne ligne kælderen under Strandgade 75C. Her er en dunkel stemning, og massere af rum til vintønder, flasker, maskiner og kælderhygge.

Fra Unna til Tatt Det var først i 1938 - lang tid efter Simon Unna og senere hans søn havde sat gang i forretningen, at butikken rykkede over i lokalerne på hjørnet af Strandgade og Brostræde. Her brændte Jernbanehotellet, og hele bebyggelsen blev revet ned.

I mange år var det Simon Unnas efterkommere, der drev forretningen, men i 1910 skiftede den hænder. Familien Mathiesen overtog den, og havde den frem til 1981, hvor den seneste ejer - der drev vinsalg - John Tatt overtog. Under hele vinforretningens levetid har kælderen fungeret som opbevaring af flasker, som et skjulested fra gadens trængsel og alarm og som rum for gode røverhistorier blandt venner. I mens John Tatt drev forretningen blev vin stadig hældt på flasker i netop disse historiske omgivelser.

Bør vises frem Blandt de historiske rekvisitter står der nu vinflasker af nyere dato, nogle træplanker, der ligner nogen, der kunne være købt i et byggemarked i går, og noget metalaffald, der ikke umiddelbart skildre med sin alder.

Kirsten Rønn Madsenkan lide at gå på opdagelse i den store kælder, og hun håber i fremtiden at kunne dele oplevelsen med masser af andre.

- Det er jo et stykke historie, der sjældent bliver vist frem, og det synes jeg synd, siger hun.

I dag er hun i dialog med Helsingør Vinmuseumsforeningen, som har vist interesse i lokalet, og hvem ved måske en dag den kan blive en del af udstilling om Helsingør og vinens tæt forbundne historie?