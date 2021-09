Der bliver lige nu forhandlet derudaf herpå Højstrupgård i Helsingør, hvor budgettet for kommunen i 2022 skal lægges. Og det skrider hastigt fremad, melder borgmester Benedikte Kiær (K).

Artiklen: Et puslespil til milliarder: I morgen kan budgettet være på plads

Et puslespil til milliarder: I morgen kan budgettet være på plads

Politikerne i Helsingør Byråd er lige gået i gang med intense forhandlinger på kursus - og konferencecenteret Højstrupgård - nu skal budgettet for 2022 nemlig på plads.

Denne gang skal der spares godt 50 millioner kroner, så det er ikke den nemmeste øvelse i verden, politikerne er i gang med, for hvor skal pengene findes henne?

Svaret på det spørgsmål kommer sandsynligvis i morgen, for ifølge borgmester Benedikte Kiær (K) er der så godt skub i forhandlingerne, at en aftale kan lande i morgen.

Det skriver borgmesteren i et opslag på Facebook tidligt onsdag, og i en sms til Frederiksborg Amts Avis sent på eftermiddagen melder hun fortsat om samme tidsplan.

Der er ellers mange ønsker og krav fra byrådets partier til budgettet. Blandt andet har Venstre ved seneste byrådsmøde afvist at skrive under på en budgetaftale, hvis den indeholder nedskæringer på ældreområdet, og Radikale Venstre vil opprioritere grønne transportmuligheder.

Sidste år var Enhedslisten som det eneste parti ikke med i en ellers bred budgetaftale - med 23 ud af 25 underskrifter - da partiet ikke mente, budgettet for 2021 indeholdt tilstrækkelige skattestigninger. Onsdag aften sad partiet dog stadig med ved forhandlingsbordet, oplyser Allan Berg Mortensen (EL) til avisen, så måske vi denne gang får en endnu bredere aftale.

- Skattestigningerne er ikke et ultimativt krav, men vi ser det som en finansieringsmodel, det er svært at komme uden om. I Enhedslisten vil vi gerne have træplantning, skæve boliger og en undersøgelse af en maritim park på Trykkerdammen med i budgettet, siger Allan Berg Mortensen.

Det skal i hvert fald blive spændende at se, hvad aftalen ender med at indeholde, og hvem der bliver ramt af besparelserne. Det kan du naturligvis læse alt om her på SN.dk og i Frederiksborg Amts Avis.