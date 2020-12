Se billedserie Musikken vil altid finde vej, fastslår Helsingør Musikskole, som den 2. december nåede at holde koncert på Kulturværftet. Foto: Presse

Et musikskoleår som sent vil blive glemt

Musikken vil altid finde vej, lyder det i denne status fra Helsingør Musikskole.

Siden coronavirus gjorde sit indtog i landet er musik, og i særdeleshed musikalsk udfoldelse, virkelig blevet udfordret af forsamlingsforbud og behovet for at holde afstand. Men på trods af alle udfordringerne og begrænsningerne finder musikken alligevel på en eller anden måde sin vej igennem det hele. Det konstatetet Helsingør Musikskole i denne status for et møærkeligt 2020.

- Behovet for musik i vores liv ligger tilsyneladende som et ustoppeligt drive i langt de fleste mennesker. Musikken vil altid finde sin vej, fordi vi mennesker vil altid have brug for musikken, ikke mindst i en krisesituation som den hele Verden befinder sig i for tiden. Og måske hjælper musikken os faktisk med at "holde forbindelsen" med hinanden, når nu vi ikke kan gøre det med kram, håndtryk osv. som vi plejer, lyder det fra den pædagogiske leder på Helsingør Musikskole, Astrid Vadgaard Christensen.

Påvirket af situationen Helsingør Musikskole er, som alle andre musikinstitutioner, -arrangører og spillesteder, blevet ganske påvirket af alle restriktionerne. Det har krævet et usædvanligt niveau af omstillingsparathed blandt undervisere såvel som elever og forældre. Det er til tider frustrerende, og modløsheden banker af og til på. Men viljen og trangen til at finde løsninger står alligevel stadig stærk. Ideer til nye og anderledes undervisningsformer, sammenspilsformer og fællesaktiviteter spirer og planer skaleres om og tilpasses på daglig basis.

Onsdag den 2. december afholdt Musikskolen en stor og flot julekoncert på Store Scene på Kulturværftet med hele syv af Musikskolens bands, hvor både optrædende og publikum kunne nyde den gode plads. Det musikalske niveau var imponerende højt, hvilket virkelig kunne høres på publikums store bifald undervejs, og begejstringen over endelig at kunne spille koncert var lige til at blive helt varm om hjertet over. Ligeledes kunne tommelfingeren også vendes opad over at opleve en masse meget ansvarlige mennesker, optrædende såvel som publikummer, som passede på hinanden med god afstand, glimt i øjet og smil på læben inde bag mundbindet, fortæller Astrid Vadgaard Christensen

Udsatte koncerter Helsingør Musikskoles andre julekoncerter, som skulle have været afholdt på Kulturværftet d. 12. december for Musikskolens øvrige orkestre er desværre blevet aflyst, eller rettere udsat, pga. de senest udmeldte restriktioner for Hovedstadsområdet og Helsingør. Restriktioner, som nu også har medført, at al soloundervisning i al hast er blevet omstillet til fjernundervisning.

Men der arbejdes allerede på højtryk for at finde en løsning på at kunne gennemføre koncerterne i starten af det nye år. Alle elever og orkestre har øvet intenst frem mod julekoncerterne, og selvfølgelig skal der findes en anden løsning, hvor deres arbejde kan blive forløst og delt med familie, venner og andre musikelskere i Helsingør - for musikken vil altid finde sin vej, fastslår Astrid Vadgaard Christensen fra Musikskolen.