Et lovende efterår i vente for højskolen

Forstander Søren Launbjerg er begejstret for, at efterårsholdet allerede er fyldt op på Den Internationale Højskole, men han er nervøs for, at coronakrisens konsekvenser først viser sig til foråret.

Efterårsholdet på Den Internationale Højskole i Helsingør er allerede fyldt op på trods af, at coronakrisen lukkede verden ned. Forstander er begejstret, men gruer for næste forår.

103. Det er antallet af elever, som henover juli og august starter på Den Internationale Højskoles efterårshold for 2020.

Og der kan faktisk ikke være flere på holdet. Derfor er flere nu på venteliste, hvis der alligevel skulle falde et par elever fra.

- Det er dejligt, at det ikke endnu ser ud til, at der er et fald i interessen for højskolen, siger forstander Søren Launbjerg, som dog understreger:

- Vi ser nervøs til næste forår, hvor langtidseffekten af coronakrisen formentlig begynder at kunne ses. Det er jo ikke sikkert, at der stadigvæk er mange mennesker, der vil rejse til et andet land for at gå på højskole. Omend kan man håbe på, at det, at Danmark har gjort det så godt i forhold til corona, vil gøre folk trygge ved at tage hertil på højskoleophold.

Forstanderen forklarer, at skolen så et stort dyk i antallet af elever i kølvandet på den sidste globale krise. Finanskrisen i 2008. Her var der en kraftig reducering af elever det følgende år på højskolen.