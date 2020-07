Se billedserie Hele Helsingør Byråd sagde »go« til solcelleanlægget, som skal anlægges på 60 hektar jord ved Skibstrup Foto: Kenn Thomsen

Et enigt byråd giver grønt lys til solcelleanlæg i Skibstrup

Helsingør - 02. juli 2020 Af Dorte Møller Rasmussen

Hvis alt går glat igennem hos myndighederne vil Helsingør Kommune om et par år have et kæmpe solcelleanlæg som kan forsyne halvdelen af kommunens husstande med grøn energi.

Helsingør Byråd er ellers gået på sommerferie, og det sidste ordinære møde blev holdt for halvanden uge siden, men på et ekstraordinært skype-møde onsdag aften skulle byrådet giver tilladelse til, at Forsyning Helsingør kan gå videre med lokalplanlægningen omkring et solcelleanlæg.

Det er bare en uge siden, kommunen indgik kontrakt med den sidste af de tre lodsejere, som skal sælge deres jord for at solcelleparken kan anlægges, fortalte formanden for Forsyning Helsingør, Jens Bertram. Derfor har man ikke kunnet komme i gang med processen tidligere.

Allan Berg Mortensen, EL, konstaterede, at hans parti er begejstret for et stort centralt anlæg, selvom flere har spurgt til, hvorfor man ikke anlægger solcellerne på tage i stedet for på landbrugsjord.

- Det vil kræve 60.000 parcelhuse á 100 kvadratmeter, hvis det skal modsvare de 60 hektar og så mange tage har kommunen slet ikke, men det vil være en god idé at supplere med tag-solceller, sagde Berg Mortensen.

Jan Ryberg kaldte projektet fremragende og foreslog, at man fik andre kommuner med, så dækningen kunne blive total.

Bente Borg Donkin, SF, foreslog en plan B, hvor man placerer solcelleanlæg på skrænterne ved Prøvestenscentret.

Daniel Boalth Petersen fra Socialdemokratiet kaldte projektet prisværdigt og fremragende og et skridt i den rigtige energiretning. Og samme toner lød fra den radikale suppleant, Knud Mogensen.

- Det er et godt projekt som giver Helsingør en god klimaprofil. Det er glædeligt, at der er tænkt biodiversitet ind i projektet, og så er det godt, at man anvender etableret teknologi, sagde Mogensen.

Mette Lene Jensen, V, glædede sig over, at projektet i sidste ende kommer forbrugerne til gode, og med de mange posivive udsagn kunne borgmester Benedikte Kiær, K, runde debatten af med et »rigtig godt - dejligt.

Solcelleanlægget er estimeret til at koste mellem 180 og 200 millioner kroner.

- Vi kender kun prisen for grundkøbene, og nu skal projektet i udbud. Men i værste fald så skal det tilbagebetales over 13 år, men anlægget har en levetid på 30 år, så det er en god forretning, fastslog Forsyning Helsingørs bestyrelsesformand, Jens Bertram.