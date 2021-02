Et blad med historier

- Museerne har, som de fleste ved, været ude i et stormvejr. Flere har skrevet om, at Bymuseet har sovet sin Tornerosesøvn. Den faste udstilling har nu stået i Hestemøllestræde i mere end 25 år. Nu er der endelig blevet ansat en ny museumschef pr. 1. marts, så jeg håber, at museet langsomt vågner, konstaterer Tom Sinding, formand for Helsingør Museumsforening.

Museumsforeningen er en støttegruppe af frivillige, der ønsker at styrke museerne og være med til at udbrede viden om Helsingørs historie. Der udgives fire medlemsblade om året samt en årbog der kommer til marts. Desuden arrangerer Helsingør Museumsforening mindst seks årlige foredrag i Smedenes Hus, hvor der før Corona kom mellem 70 og 100 deltagere. Man kan læse mere på www.helsingormuseumsforening.dk. Kontingentet giver gratis adgang til Helsingør Kommunes Museer i 2021. Desuden til foredragene i Smedenes Hus samt adgang til vore andre aktiviteter. Prisen for et enkelt medlemskab er 225 kroner og for par 275 kroner.