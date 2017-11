Et billedblad til nyttige kundskabers udbredelse

En anden relevant artikel er skrevet af lokalhistorikeren Kjeld Damgaard og omhandler det nuværende sommerhusområde Langesø ved Tikøb. Ikke mange ved vist, at der her engang var en ganske berømt planteskole, oprindelig anlagt for at skabe en samling af stenhøjsplanter og stauder fra hele verden, men snart berømt for sin produktion af rhododendron og nøkkeroser. Og så er der historikeren Eva Holm-Nielsens herlige artikel om fikserbilleder - disse mystiske tegninger, som man kunne kigge på i timevis, inden man fandt den skjulte person i billedet. Her er det kong Frederik den Syvende, læseren kan muntre sig med at lede efter i historien om fikserbilleder.