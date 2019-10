Indbrudstyvene har haft kig på Espergærde i weekenden. Foto: ns

Espergærde hårdt ramt af indbrud

Helsingør - 28. oktober 2019

Espergærde har hen over weekenden haft en sand indbrudsbølge. Ni indbrud er blevet anmeldt til Nordsjællands Politi.

Fra fredag klokken 14.,30 til lørdag klokken 9.30 gik det ud over en villa på Vester Bomvej. Tyven kom ind ved at bryde en have dør op, og udbyttet blev udenlandsk valuta.

På Koglevej brækkede tyven et vindue til et kontor op i en villa. Det skete fra fredag klokken 16.45 til lørdag klokken 4.45. Udbyttet blev tre computere og et kamera.

Et indbrud i en villa på Ritavej blev begået i tidsrummet fra fredag klokken 10 til søndag klokken 16.30. Tyven brød et vindue op og stjal et ur - muligvis mere.

På Stokholmsvej var der fredag mellem klokken 15.30 og 20.20 indbrud i en villa. Tyven kom ind ved at bryde et vindue op. Udbyttet blev to tablets, to bærbare computere og smykker.

En opbrudt terrassedør var adgangsvejen for den indbrudstyv, som i perioden fra tirsdag den 22. oktober til lørdag klokken 12 brød ind i en villa på Svinget. Her blev der stjålet udenlandsk valuta, men bortset fra det har beboerne endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Det har beboerne i en villa ved Bakkedraget heller ikke. De havde indbrud i perioden fra fredag klokken 11 til lørdag klokken 13. Tyven kom ind ved at bryde et soveværelsesvindue op.

Det er også uvist, hvad der er stjålet under et indbrud i en lejlighed på kløvermarken. Det skete fra fredag klokken 16 til søndag klokken 11.40. Tyven kom ind ved at bryde et vindue til soveværelset op.