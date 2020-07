Espergærde Gymnasium får naturvidenskabscenter

Der er nu skrevet under på kontrakten for et nyt naturvidenskabscenter på EG. Det første spadestik tages i august 2020, og det glæder skolens rektor meget. De nye faciliteter skal tiltrække naturvidenskabsinteresserede unge fra Nordsjælland og imødekomme et stigende behov på arbejdsmarkedet.

- Det har været et ønske længe at udvide og forbedre vores nuværende faciliteter. Både fordi vi gerne vil sikre os, at skolen forsat tilbyder en uddannelse i topklasse, men også fordi vi gerne vil være med til at dyrke interessen for de naturvidenskabelige fag. Der er et samfundsmæssigt behov for, at flere går den vej, og en nyt naturvidenskabscenter kan være med til at præge unges uddannelses- og jobvalg.