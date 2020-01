Formanden for Erhvervs- og Industriforeningen, Jacob Runge Olsen vil have foreningen med til højbords, når det handler om udvikling af Helsingør Kommune. Foto: Presse

Erhvervslivet vil være med til højbords

Helsingør - 23. januar 2020

Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør vil gerne sætte større fingeraftryk på handlingsplaner ig visioner, der vil kunne styrke Helsingør og omegn endnu mere. Det fastslår formanden, Jacob Runge Olsen, i en pressemeddelelse, hvor han efterlyser mere indflydelse.

- De ca. 4.000 private virksomheder i Helsingør kommune har på mange måder kæmpe betydning for lokalsamfundet. Erhvervs og Industriforeningen i Helsingør har i snart 150 år varetaget interesser og været bindeled mellem erhvervslivet og kommunen, men foreningen har nu spurgt sig selv: Har vi egentlig den lydhørhed og indflydelse, som vores størrelse og betydning faktisk berettiger til?, lyder det fra Jacob Runge Olsen.

- Faktum er i hvert fald, at vi ønsker at være endnu mere med. Vi vil gerne udvikle nogle redskaber til, hvordan vi styrker vores gennemslagskraft og i højere grad sidder med ved bordet fra idé til handling, når kommunen udstikker rammerne og vedtager erhvervspolitikken. Vi har masser af viden og erfaring, som vil være nyttigt at inddrage i beslutningerne, og vi vil gerne gøre vores kompetencer mere tilgængelige for kommunen - både for politikerne i byrådet og embedsværket i forvaltningen. Det gælder om at tilrettelægge processerne til fælles bedste, siger formanden for Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør.

Foreningen inviterer derfor til seminar den 30. januar med henholdsvis medlemskredsen og potentielle medlemmer blandt kommunens virksomheder.

- Netop dette forår er helt afgørende, fordi byrådet inden sommerferien skal vedtage rammerne for erhvervspolitikken frem til 2025. Foreningen ønsker at spille konstruktivt og målrettet med, inden rammerne bliver vedtaget.

- Vi vil gerne præsentere og diskutere et sammenhængende bidrag og gode idéer til erhvervs- og vækstpolitikken, når vi skal mødes med kommunen hen over foråret. Skrækscenariet for os er kun at skulle rette kommaer i en ellers færdig plan. Vi ved, hvor skoen trykker i Helsingør. Vi har en fælles interesse med kommunen i, at virksomhederne bliver taget med på råd. For går det så godt, som det kan? Her er svaret nej, understreger Jacob Runge Olsen.

- Helsingør har potentiale for højere vækst og endnu flere arbejdspladser. Måler man erhvervsvenligheden i Helsingør kommune i forhold til landets øvrige kommuner er Helsingør placeret som henholdsvis nummer 85 og 33 i 2019-analyserne fra Dansk Industri og Dansk Byggeri.

Erhvervs- og Industriforeningen vil stille skarpt på, hvordan man kan bidrage til at løfte Helsingør kommune endnu mere f.eks. inden for uddannelsesområdet, hvordan man får store virksomheder med mange arbejdspladser til at etablere sig i kommunen og udvikling af byggefelter blot for at nævne et par områder.