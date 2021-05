Baggårds Pizza har fået det opfindsomme navn fordi, ja du gættede rigtigt, at det ligger i en baggård. Her ses Jesper Salomonsson få timer inden åbningen. Foto: Christopher Valeur

Erfarne kokke laver pizzeria: Her skal det ligge

En fælles passion for pizza har fået tre venner til at etablere et nyt pizzeria i Helsingør. Her bliver det muligt at købe New York inspirerede pizzaer som take away.

Helsingør - 21. maj 2021 kl. 14:29 Af Christopher Valeur

Alle elsker pizza, men nogle elsker måske pizza mere end andre. Det er tilfældet med Jesper Salomonsson, Otto Rantala-Jørgensen og Christian Pedersen, der igennem deres fælles passion for pizza er blevet gode venner. Nu kombinerer de venskabet og passionen for pizza, når de fredag klokken 17.00 åbner for Baggårds Pizza, der er et nyt pizzeria, der kommer til at ligge på Stengade 51.

- Jeg har et cateringfirma, Saturday Food Studio, og i den forbindelse skulle jeg bruge et køkken i Helsingør. Her fik jeg kontakt med Christian og Otto fra Karmaman i Hornbæk, der fortalte mig, at de kunne udleje et køkken i Helsingør til mig. Efterfølgende blev vi gode venner, og på grund af vores forkærlighed for pizza, har vi valgt at lave et lille takeaway pizzeria, fortæller medejer Jesper Salomonsson.

Anderledes pizza Det er ikke kun tre passionerede venner, der har lavet Baggårds Pizza. Det er også erfarne væsener. Christian Pedersen har boet og arbejdet i USA, hvor han har lavet New York inspireret pizza. Otto Rantala-Jørgensen er blandt andet ejer af Karmaman Grill & Rotiserie, mens Jesper Salomonsson har boet i Sydfrankrig, hvor han har arbejdet som køkkenchef. Nu er sidstnævnte vendt hjem til fødebyen Ålsgårde, men det er nu alligevel de udenlandsk inspirerede pizzaer, som vil blive bragt over disken i baggården.

- Vi prøver at lave noget anderledes pizza, hvor vi bruger topping, som man ikke ser andre steder. Vi har blandt andet en tyndskåret kartoffelpizza med gedeost og rosmarin, ligesom vi også har en pizza med mortadella, citronost og pistacienødder. Vi tænker også at genindføre en anderledes Hawaii-pizza, siger Jesper Salomonsson, der desuden fortæller, at pizzaen bliver større end normalt, men til gengæld bliver bunden en smule tyndere.

Der er blevet arbejdet hurtigt i kulisserne, da pizzeriaet har ikke været mere end en måned undervejs. Hos Baggårds Pizza bliver der udelukkende solgt take away, og fredag aften er der åbningstilbud, hvor man kan få en pizza til 50 kroner på Stengade 51, hvor pizzeriaet ligger.