Jørgen Bodilsen

Er det kun Enhedslisten der mener, at landsholdet skal spille på græs ?

Helsingør - 29. juni 2021 kl. 10:56 Kontakt redaktionen

debathelsingoer:

Af Jørgen Bodilsen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Helsingør: Endnu engang bliver kommune kassen åbnet for fodboldsporten. Et flertal i byrådet har besluttet at bevilge 11 millioner til en hybrid på Gammel Hellebæk vej. Hotel Marienlyst har bevilget 5 millioner til projektet; måske fordi de ser en forretning i at have landsholdet som kunder, og måske også andre fodbold hold. DBU bidrager med en million, I alt 17 millioner for at landsholdet kan spille på en hybrid bane. Det er da besynderligt, når landsholdet meget hellere vil spille på græs på det gamle station.

Historien starter med, at man finder ud af, at det vil blive alt for dyrt at renovere det gamle stadion. Det bliver derfor besluttet, at der skal bygges et nyt stadion. Der bliver budgetteret med 57 millioner for at bygge det nye stadion. Det viser sig nu, at prisen bliver dobbelte inden det er færdigt. Hvis det bliver færdigt. Først var forslaget, af salg af stadion grunden skulle betale for flytningen.

Nu har man vedtaget at bygge på den gamle stadion grund, så skal nogle sportsgrene flyttes. Salon skytterne, tennis skal flyttet over på den anden side med nye haller. I alt udgifter man regner vil løbe op i 65 millioner. Nu kommer de 11 millioner til hybrid banen også. Det er som bekendt ikke altid kommunens regnestykke om hvad ting vil koste, rammer plet. Min vurdering er, at kommunen er på vej ind i en ny lortesag, hvor udgifterne bliver langt større end indtægterne ved salg.

En anden løsning ligger lige til højre benet. Lad Marienlyst Hotel og DBU tilskud på 6 millioner tilskud gå til at få det gamle stadion på Nordre Strandvej til at se ordentligt ud. Og alle vil være glade, og vi bevare vores historiske stadion.