Er der igen flertal mod salg af lokalt madhus?

De 18 medarbejdere i Danske Madhus Hamlet kan måske alligevel beholde deres job i Helsingør.

Helsingør - 16. februar 2021

På det sidste byrådsmøde før jul var der lagt op til, at der kom til at ske en endelig afklaring af, hvorvidt kommunen skulle sælge dets lige under 50 procent store ejerandel af selskabet Det Danske Madhus Hamlet, som leverer mad til borgere visiterede til den kommunale madservice, og driver caféen på Hamlet på Kronborgvej. Et sådan salg ville nemlig efter alt at dømme betyde, at køkkenet ville blive flyttet til Albertslund.

Men de 18 ansatte i virksomheden måtte gå på juleferie i uvished efter, at Dansk Folkepartis to medlemmer i sidste øjeblik bad om at få besvaret yderligere spørgsmål hos forvaltningen, og fornyet udvalgsbehandling.

Partiet havde ellers under udvalgsbehandlingen haft de afgørende mandater, der ville sikre, at madhusets produktionskøkken ville blive i Helsingør.

Således bestod flertallet mod et frasalg før byrådsmødet af S, EL, SF og DF.

For et salg var K, V, R og Lokaldemokraterne.

Fri konkurrence? Argumentet for et salg var først fremmest af hensyn til konkurrencen på madserviceområdet, hvor det dog hele tiden har været muligt at vælge mad fra en anden godkendt leverandør ved hjælp af et såkaldt fritvalgsbevis. Derudover var der udsigt til, at køkkenet over de næste fem år skulle renoveres for et beløb på omkring 4 til 4,5 millioner kroner.

Nu er svarene fra forvaltningen så kommet, og på det seneste møde i Omsorgs- og Sundhedsudvalget blev sagen behandlet for første gang i denne omgang.

På dette møde valgte DF's medlem Ib Kirkegaard at stemme imod et salg af aktierne i selskabet, fremgår det af referatet. Med andre ord er der nu udsigt til, at der - som det ser ud nu - vil være frasalg

Det skete på baggrund af svarene på de supplerende spørgsmål om blandt andet, hvordan selskabet kunne fortsætte som leverandør uden kommunalt engagement, kommunens nuværende indflydelse og om Det Danske Madhus-koncernen også kan vælge at træde ud af selskabskonstruktionen.

Sagen skal i næste omgang behandles i Økonomiudvalget, og derefter bliver der truffet en endelig beslutning i Byrådet.

Fortsat hovedleverandør I forhold til konkurrence og frit valg-spørgsmålet så kan et kommunalt medejerskab siges at påvirke konkurrencen.

Imidlertid er det fortsat sådan, at der bliver en form for monopollignende tilstand, da kommunen ifølge lovgivningen er forpligtet til at have en hovedleverandør af hensyn til forsyningssikkerheden for de visiterede og primært ældre borgere.

I nabokommunerne Fredensborg og Hillerød er det kommunale eller fælleskommunale storkøkkener, som har denne forpligtelse.

