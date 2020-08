Er den vestlige kultur træt ?

Det spørgsmål vil domprovst Steffen Ravn Jørgensen give et bud på, når han på tirsdag den 1. september klokken 18.30 lægger op til samtale i Domkirkens Hus, Sct. Olai Gade 53.

- I sommerens løb er spørgsmålet om forholdet mellem kristendom, politik og folkelighed atter dukket op. Mange stemmer har meldt sig i debatten om et forhold, som de fleste har en mening om. Nogle har spurgt, om vi ikke i eget sogn kunne tage spørgsmålet op og således fordybe os i et højaktuelt emne. Vi har taget imod udfordringen og lægger ud med to oplæg, lyder det i invitationen til møderne.