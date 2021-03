Se billedserie De smukke gamle og bevaringsværdige træer på højen foran Petersborg på Nordre Strandvej, hvor boligprojektet for øjeblikket ligger helt stille. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Entreprenør-kæmpe har taget liebhaverprojekt af markedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Entreprenør-kæmpe har taget liebhaverprojekt af markedet

Lokalplanen er klar, og salgsarbejdet var sat i gang for Petersborg-projektet på Nordre Strandvej. Men hvad sker der nu?

Helsingør - 18. marts 2021 kl. 05:10 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Den store danske entreprenørkoncern MT Højgaard købte tilbage i 2019 ejendommen Petersborg på Nordre Strandvej af Helsingør Kommune for en pris af 26,6 millioner kroner, og snart efter gik lokalplanarbejdet i gang for stedet, som i årtier havde været brugt som botilbud for borgere med psykiske sygdomme.

Læs også: Petersborg bliver solgt som seniorbofællesskab

På trods af, at lokalplanen for omkring 27 boliger forlængst er vedtaget, så er der for tiden ingen aktivitet på ejendommen eller i den smukke have.

Lokalplanen giver mulighed for boliger i den bevaringsværdige hovedbygning fra 1915 tegnet af arkitekt N.P. Holsøe og i to nye blokke placeret ud mod Nordre Strandvej, og MT Højgaard har da også haft tegnestuen Mangor & Nagel til at tegne et projekt.

Seniorbofællesskab I sensommeren kunne MT Højgaard da også gennem en ejendomsmægler præsentere et projekt med eksklusivt seniorbofællesskab med en række fællesfunktioner som hobbyrum, salon og spisesal.

Boligerne blev præsenteret hos mægleren Estate Helsingør i august, og der var åbnet for, at man kunne melde sig som interesseret. Ligeledes blev der opstillet store skilte ud mod vejen. Men uden nogen forklaring blev såvel skilt, som hjemmeside taget ned.

Ikke yderligere kommentarer En henvendelse til MT Højgaard kommunikationsafdeling giver noget af svaret - men åbner også for nye spørgsmål.

- Vi kan oplyse, at vi genovervejer vores plan for ejendommen og forventer afklaring i løbet af et par måneder. Vi har ikke yderligere kommentarer, hedder det i et skriftlig svar fra selskabet.

Heller ikke kommunens offentligt tilgængelige ejendomsarkiv indeholder nye oplysninger i sagen.

Kan fælde 100-årigt træ Under debatten om planerne for grunden har der været kritik af, at der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til haveanlægget omkring bygningen, der er skabt af havearkitekten G.N. Brandt . Blandt kritikpunkterne er, at et flertal i Byrådet gav dispensation til fældning af et ud af syv bevaringsværdige træer. Det drejer sig om et 25 meter højt og 100 år gammelt asketræ. Træet står dog fortsat på sin plads på højen foran bygningens hovedindgang.

relaterede artikler

DEBAT: Sørgeligt og uforståeligt 06. juli 2020 kl. 11:22

Grønt lys: Bevaringsværdigt træ fældes 23. juni 2020 kl. 04:05

Vil fælde bevaringsværdigt træ ved historisk bygning og haveanlæg 13. juni 2020 kl. 04:40