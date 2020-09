Ensemble Hermes i Sthens Kirke

Søndag 4. okt kl. 16.00 vil Ensemble Hermes, bestående af Agnes Hauge Mortensen og Romane Queyras, violin, Daniel Mortensen, viola og Gabriella de Carvalho e Silva, cello, sammen med Sthens Kirkes organist Oddmund Opsjön, klaver, fremføre et program med værker af J. Haydn, W.A. Mozart og D. Sjostakovitj.

Gabriella de Carvalho e Silva Fuglsig studerer p.t. i solistklassen ved prof. Niels Ullner på Syddansk Musikkonservatorium. Gabriella er medstifter af Ensemble Hermes - et ungt, professionelt strygerensemble med base i Aarhus. Musikkens sociale og pædagogiske aspekter interesserer hende meget, og i 2015 stiftede hun sammen med sin søster børnestrygerorkestret MusikSak, som har til formål at udbyde gratis orkesterundervisning til børn, der ikke selv ville opsøge den klassiske musik på de kommunale musikskoler.

Violinisten Agnes Hauge Mortensen har studeret på Det Jyske Musikkonservatorium hos professor Mo Yi, hos Ami Flammer i Paris. Studerer p.t. i solistklassen i Odense. Agnes optræder ofte i ind- og udland som kammer- og orkestermusiker; i 2014 gav hun bl.a. koncert i Carnegie Hall med Syddansk Universitetsorkester og i 2017 blev hun igen inviteret til Carnegie Hall, denne gang som en del af festivalen "New Music for Strings".

Romane Queyras er fra Paris, hvor hun begyndte at spille violin som 5-årig. I 2012 kom hun ind på konservatoriet i Lyon, hvorefter hun tog sine kandidatstudier på Universität der Künste i Berlin. Studerer p.t. i solistklassen ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hun spiller jævnligt i Randers Kammerorkester og de danske symfoniorkestre, foruden at være koncertmester i Ensemble Hermes.

De samarbejder alle tre i strygerkollektivet "Ensemble Hermes", der med sine koncerter og formidlings-projekter over det seneste års tid har etableret sig som et friskt pust på den danske musikscene. Der er gratis adgang til koncerten, samt et glas vin bagefter.