Ensemble Felix med ung klarinetsolist

Felix er en videreudvikling af et ensemble, der i 2000 blev oprettet i Helsingør for at spille Spohrs nonet. De samlede musikere fandt det så sjovt at spille sammen, at ensemblet begyndte at spille koncerter. De er bla. glade for at spille sammen, fordi 5 blæsere og 5 strygere kan spille meget store dele af det klassiske og romantiske repertoire i miniatureudgave. Ensemblet er så lille, at musikken skal udføres kammermusikalsk, dvs. at alle musikere er afhængige af at lytte til hinanden og at tage ansvar for sin egen stemme. Dette giveret stærkt sammenhold i ensemblet, både musikalsk og venskabeligt, og det er hele motivationen for og drivkraften i Ensemble Felix.