Her kan der nu snart opføres 20 familieegnede boliger. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Enigt udvalg siger ja til udskældt lokalplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enigt udvalg siger ja til udskældt lokalplan

Helsingør - 09. juni 2018 kl. 04:48 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været stor kritik af, at politikerne dispenserer fra kommuneplanens krav til bebyggelsesprocenten. Efter det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget så mangler kun Helsingør Byråds endelige godkendelse før den nødvendige lokalplan og kommuneplantillæg er endelig vedtaget for et projekt med 20 dobbelthuse på et areal mellem Skibsegen, Rørtang landsby og Borupgårds parcelhuskvarterer.

Læs også: Omstridt lokalplan sendes nu ud i høring

På udvalgsmødet indstillede et enigt udvalg nemlig lokalplanen til godkendelse.

Lokalplanen tillader byggeriet af 20 boliger på maksimalt 140 kvadratmeter i halvandet plan med saddeltag. Ligeledes stiller lokalplanen krav om, at husene skal opføres i tegl som gennemgående materiale.

Projektet, som har været adskillige år undervejs og er blevet revideret, er blevet mødt med kritik fra naboer og omkringliggende grundejerforeninger..

Kritikken er blandt andet gået på, at forvaltning og politikere har valgt at imødekomme bygherren ved gennem et kommuneplantillæg at dispensere for det krav til bebyggelsesprocenten, som gælder i området, og fastsat i kommuneplanen.

Hvis man fulgte kommuneplanen for området, så er bebyggelsesprocenten 25, hvilket kun ville muliggøre 16 boliger på grunden. Kommuneplantillægget muliggør derimod en bebyggelsesprocent på 30.

Klage i planklagenævn

Selskabet bag projektet, som ejendomsudvikler Jesper Laugman står bag, havde dog oprindeligt foreslået et projekt med 27 boliger.

Det fremgår af referatet fra udvalgsmødet, at der er indsendt en klage til Planklagenævnet, det tidligere Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen går på, at kommunen har undladt at udarbejde en miljøvurdering. Det er uvist, hvornår nævnet kommer med en afgørelse i sagen.

relaterede artikler

Lokalplanforslag fik ja: 20 villaer er på vej 19. januar 2018 kl. 11:18

Ny plan for omstridt byggeri ligger klar 14. januar 2018 kl. 05:42

Udvalg sender nyt omstridt boligprojekt i høring 07. maj 2017 kl. 04:25