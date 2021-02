Se billedserie Vandtårnet her på sauntevej kan nu omdannes til boliger som denne visualisering viser. Illustration fra lokalplanforslaget.

Enigt udvalg siger ja til to nye boligprojekter

To nye lokalplaner for boliger i et vandtårn og etageboliger i byområde har fået udvalgs grønne lys.

Helsingør - 17. februar 2021 kl. 09:56 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Selskabet Hornbæk Vandtårn ApS. får efter Byrådets forventede endelige godkendelse nu mulighed for at opføre tre utraditionelle helårsboliger i Hornbæks gamle vandtårn på Sauntvej, der får udsigt til såvel Øresund som Hornbæk Sø. For det på det seneste møde i By-. Plan- og Miljøudvalget var det nemlig et enigt udvalg, der sagde ja til en lokalplan for projektet.

