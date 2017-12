Enigt udvalg: Stubben skal have tilskud

Socialudvalget besluttede tirsdag at imødekomme herberget Stubbens ansøgning om et tilskud på 200.000 kroner. Dog er der fortsat uvished om finansieringen.

Som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis er nødherberget Stubben i Helsingør havnet i økonomiske problemer. Herberget, der drives af Kirkens Korshær og huser 11 hjemløse, har fået afslag på en ansøgning til en statslig pulje og står derfor med et hul i budgettet, der indtil videre har ført til, at Stubben har måttet fyre en medarbejder. De økonomiske vanskeligheder er baggrunden for, at Kirkens Korshær i Helsingør har ansøgt kommunen om et tilskud på 200.000 kroner. En ansøgning, som et enigt Socialudvalg tirsdag eftermiddag stemte for at imødekomme.