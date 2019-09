Enigt udvalg: Nej tak til 10 millioner dyrt ironman

Organisationen havde nemlig ellers sendt en ansøgning eller mere præcist en interesseerklæring om, hvorvidt Helsingør Kommune var interesseret i at huse en såkaldt IRONMAN 70.3 World Championship i 2022. Et arrangement, som der - ifølge arrangørerne - skulle være syv andre danske kommuner, der er interesserede i at lægge veje og vand til. Den ene by skulle være København.

Udsigten til et fortsat massivt merforbrug på serviceudgifterne, og budgetforhandlinger med udsigt til mærkbare besparelser har næppe været en fordel for arrangørerne i IRONMAN Europe,

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her