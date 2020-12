Enigt byrådbag planer for Værftshallerne

En lokalplan for Værftshallerne og en plan for brugen af dem fik opbakning af Byrådet.

Lokalplanen betyder, at alle hallerne, som er erklæret bevaringsværdige bliver bevaret. De to haller Hal 21A og B, som er af nyere dato og huser Værftets Madmarked, er ikke bevaringsværdige og vil potentielt set kunne rives ned og bruges som byggefelt. Et nyt byggeri kræver dog også en ny lokalplan.

Efter Byrådets seneste møde bliver en lokalplan for Værftshallerne, som også sætter rammen for brugen af dem, nu sendt ud i offentlig høring inden den kan vedtages endeligt.

