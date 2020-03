Energier og stemninger

Hun siger om sig selv: I min kunst er jeg optaget af energier og stemninger. Jeg søger at skabe en balance mellem det tilfældige og det mere stringente udtryk. Kaos versus orden. I min ene serie "Outside in" bindes værkerne sammen af gennemgående farver, mens teknikker og medier er varierende. I den anden serie "I am perfect" illustrerer jeg kvinder og kvindekroppe.