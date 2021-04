Endnu et mystisk brag: Denne gang var det en bombe

En tysk håndgranat forårsagede et større brag onsdag aften, efter at granaten fra 2. verdenskrig blev fundet i Gurre Sø. Der var dog tale om en kontrolleret bortsprængning foretaget af Forsvaret.

En gruppe magnetfiskere stod på en bro ved Anemone Øen i Gurre Sø onsdag eftermiddag, hvor de pludselig fik et mystisk fund. Fundet viste sig senere at være en tysk håndgranat fra 2. verdenskrig, som de valgte at sænke ned i vandet igen. Efterfølgende ringede de til politiet ved 15.30 tiden, og gruppen af magnetfiskere forsøgte derefter at spærre området af efter bedste evne. Politiet kontaktede derefter Forsvarets ammunitions-, bombe- og minerydningsenhed, EOD, der blev tilkaldt til søen.

- Vi vurderede, at granaten var berøringsfarlig, og da det var en skarp håndgranat, ønskede vi ikke at køre med den. Derfor blev den uskadeliggjort på stedet, fortæller major i Forsvaret, Michael Elgaard.

Stort brag

Hvis man hørte et stort brag ved 19.30 tiden, var det derfor hverken kanonslag eller krysantemumbomber, men derimod den gamle håndgranat, der blev bortsprængt. En granat, som den der blev fundet i Gurre Sø, kan blive bortsprængt under vandet for at minimere udkast, men det vurderes dog, at en bortsprængning på jorden er mere praktisk.