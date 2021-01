Endnu en aflysning i jazzklubben

Hornbæk Jazzklub bliver endnu en gang nødt til at aflyse et musikarrangement på grund af Covid-19. Denne gang er det en koncert med Lars Jansson Trio, som ikke bliver til noget i denne omgang.

- Det er så trist at skulle starte et nyhedsbrev med en koncertaflysning fredag den 5. februar, som vi har glædet os til i over et år, lyder det fra formanden, Thorsten Rasmussen.