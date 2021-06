Birgitte Bergmann (midt for), medlem af folketinget for de konservative har været med til at kæmpe for Folketingets støtte til Skoleskibet Zar. Rigmanden Henrik Frederiksen (nr. 2. fra venstre) har solgt skibet til en fordelagtig pris, så det fremover kan have hjemme i Helsingør.

Endelig kunne skoleskibet Zar byde velkommen

Der var taler, musik og højt humør, da Zar blev fejret fra hendes nye hjem, Helsingørs Kulturhavn.

Helsingør - 11. juni 2021 kl. 17:39 Af Tekst og foto: Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

- På denne dejlige dag vil jeg gerne starte med at stille jer alle en lille gåde: Hvad er ligheden mellem det at skabe en ny baby, og så det at få skonnerten Zar til Helsingør?, lød det med et smil fra Hans Peter Hviid, formanden for foreningen bag Helsingørs nye skoleskib Zar, da han holdt afslutningstalen fredag eftermiddag ved en velkomstfest for skonnerten på Kulturhavnen.

- Det tager ni måneder, lød en råben fra en om bord på skibet, og det var lige det svar, han søgte.

- Det er rigtigt, det tager cirka ni måneder fra de indledende aktiviteter og til babyen kommer til verden. Sådan var det også med Zar, fortsatte han og fik publikum til at grine.

Folkelig opbakning Der var mødt flere hundrede mennesker op til den store festdag, der blandt andet blev markeret med musik ved Bjørnekvartetten, et par melodier af Helsingørs Pigegarde, en række taler, godt gang i salget af folkeaktier og selvfølgelig en klippet silkesnor.

Den første taler var borgmester, Benedikte Kiær (K), der startede ud med at byde velkommen til Havets Dronning, en titel som Zar også er kendt under.

- Takket være et par skønne ildsjæle lægger verdens flotteste træskib nu i vores havn, sagde hun, inden hun siden henledte en tak til Henrik Frederiksen, der valgte at sælge skonnerten til den fordelagtige pris fem millioner kroner. Mange millioner fra dens reelle værdi.

- Mange tak til dig Henrik Frederiksen for, at du ønskede, at dit smukke skib skulle ligge her i Helsingør, fortsatte hun.

Pas på Zar Henrik Frederiksen selv fik ordet efter et par numre fra pigegarden. Han lagde ud med at besvare et spørgsmål som mange nok havde gået og gjort sig forestillinger om.

- Og hvordan er det så at tage afsked med et barn? Når man er så gammel som jeg, så har man prøvet det nogle gange. Jeg er jo næsten ligeså gammel som skibet, sagde han og fik alle de fremmødte til at klukke.

- Det er lidt som at tage afsked med et barn, der flytter hjemmefra, og det er vist ved at være på tide, at Zar flytter hjemmefra, fortsatte han, inden han takkede ildsjælene bag skoleskibet og de mange borgere, der har investeret i projektet gennem folkeaktier.

- I skal passe ordentligt på det, eller skal jeg nok sørge for det, afsluttede han med et smil.

Mange støtter Det var sommeren sidste år, at det første gang kom på tale, at den skønne skonnert, der er det eneste træskib i verden, der har holdt sin klassifikation i A1, kunne komme til at ligge fast i Helsingør Havn.

Det ville kræve hårdt arbejde at få råd, men med hjælp fra folkeaktionærerne, firmasponsorer og flere store fonde, er det nu lykkes. Zar er endelig kommet for at blive.

Senest er det lykkes at opnå støtte fra Folketinget, der har bevilliget 500.000 kroner til driften af skivet. Pengene er en del af de udlodningsmidler til kulturelle formål - de såkaldte kulturelle aktstykker - som byrådskandidat og medlem af Folketinget for de konservative, Birgitte Bergmann, særligt har kæmpet for, at Zar fik andel i.

- Det betyder enormt meget, at vi har fået støtte til Zar. Det er jeg simpelthen så glad for. Det betyder meget for Helsingør og for de mange unge, der har det svært, og som covid19 ikke har gjort det nemmere for, siger hun fra dækket.